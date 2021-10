El video de Viviana Canosa cantando un trap que va a camino al éxito viral

Tras algunas semanas fuera del aire por razones de salud, Viviana Canosa volvió a su programa hace algunos días, y la conductora parece estar con energía renovada, siempre lista para sorprender a sus incondicionales seguidores. En esta oportunidad, compartió un desopilante video cantando un trap que va camino a ser un éxito viral.

"Me lo mandaron recién!!! Jaaa Muchas gracias por tomarse un tiempito caballero", expresó Viviana Canosa a través de su cuenta de Twitter, adjuntando el llamativo video que hizo un usuario llamado davidangelgudino. En las imágenes se puede ver al internauta en cuestión dándole instrucciones a la periodista para lucir como una auténtica trapera.

Las imágenes de origen que fueron utilizadas por el creativo joven que armó el video corresponden a un momento del programa Viviana con vos (A24), en el que la conductora le pide a su musicalizador música de trap. "Voy a ir a la mesa cantando un trap. Necesito música de trap. Voy a ir a la mesa para discutir con mi equipo. Me tengo que mimetizar, ¿cómo dicen los traperos?... Eeeeaa, eeeaaa, ohhh, ohhh, Viviana con vos. Ahora me voy a la mesa, pero antes me subo a mi patineta. Viviana con vos ohh ohhh. Cuánta tontería, cuánta pavada. No hay una idea en esta campaña. Ahh ahhh, así arranca Viviana con vos", dice la letra del insólito trap de Viviana que ahora cobró la forma de tutorial.

Los comentarios de los seguidores de Viviana Canosa no tardaron en llegar. "Bueno, miremos el lado bueno, cantó mejor que L-Gante", "Pocas mujeres más adorables que Viviana", "Grosa total"; fueron algunos de los mensajes de los fans de la histriónica periodista.