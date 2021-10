Darío Barassi protagonizó un desafortunado momento con un participante y culpó a la producción

Este martes, Darío Barassi protagonizó un desafortunado momento con un participante de 100 argentinos dicen (El Trece), y terminó culpando a la producción con un filoso reclaamo.

Todo comenzó cuando Barassi intentó elogiar a un concursante refiriéndose a uno de sus lunares. Pero el joven le aclaró que en realidad se había tenido que someter a una cirugía para remover la marca.

Tratando de salir del incómodo momento, el conductor expresó: “Remando un momento de mie.... Y vos Mariano (el productor). Cuando me tenés que corregir “pá pá pá”, cuando me ves hundido me dejás solo”, reprochó con su habitual complicidad humorística.

De todas formas, el participante se tomó la situación con ligereza, luego de que Darío Barassi haya indagado si tuvo que someterse a una cirugía por una cuestión estética o de salud, y el concursante afirmó que fue por el segundo motivo.