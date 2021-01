Diego Poggi protagonizó un tremendo cruce con militantes kirchneristas y les dijo de todo

Este viernes, el periodista Diego Poggi conmovió a todos al confesar que salió del clóset frente a su familia y recibió un homofóbico mensaje de su padre. Tras recibir el apoyo de miles de personas, y de varias figuras del medio televisivo; la figura de TN protagonizó un tremendo cruce en la red con militantes kirchneristas y terminó lanzando mensajes desafortunados.

“Salir del closet con tu familia es un cambio trascendental en la vida de cualquier persona LGBTIQ+. Literal te cambia la forma de pensar y ver la vida. Ojalá esto te haga dar cuenta que es muy importante apoyar espacios políticos que promuevan la visibilidad y ampliación de DDHH”, le dijo un usuario a Poggi.

La reacción del presentador fue categórica. “¿Vos me estás diciendo que debería ser K y militar solamente por contarle a mi viejo que salgo con pibes? La homosexualidad no es una enfermedad mental, pero ser kirchnerista sí”.

De esta manera, Poggi pasó de ser defendido a repudiado por un considerable grupo de personas, y él lejos de amedrentarse prosiguió con algunos mensajes de tono muy encendido.

“Es increíble, pero los únicos mensajes de odio que recibí son de pibes kirchneristas que se identifican con el colectivo LGBT+. Ser p... no es una enfermedad mental, ser K sí”, enfatizó el conductor de TN en un tuit que luego decidió borrar.

Luego redobló con otro furioso mensaje que poco después eliminó: “Y para que se queden tranquiles, no soy macrista. Que no me banque al kirchnerismo no me hace macrista automáticamente. Macri fue uno de los peores presidentes que tuvimos, pero los K son chorros y psicópatas, y disfrutan que haya gente pobre”.