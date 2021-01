¡Se cansó! Los choques más polémicos de Dalma Maradona tras la partida de Diego

Tras la partida de Diego Armando Maradona, todas las guerras que había en su entorno se acrecentaron. Por diferentes motivos, tanto Dalma Maradona como su hermana menor Gianinna no paran de estar en el ojo de cualquier tema que se relacione con la vida privada de su papá.

Más allá que ambas siempre trataron de abstenerse a cualquier escándalo, en estos últimos tiempos Dalma se cansó.

Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABALR DE LA TUYA... Me pudriste... — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 4, 2021



Los choques más polémicos –mientras Diego vivía- venían directamente contra Matías Morla pero, últimamente vienen también de la mano de Rocío Oliva, la ex novia de Diego.

Parece que la guerra entre ambas no tiene fin. Las últimas declaraciones vinieron con supuestas “amenazas de ambos lados”. La ex novia de Diego en el programa “Polémica en el Bar” se dedicó a hablar de los motivos por los que Diego no fue al casamiento de Dalma. La reacción de ésta no se hizo esperar un segundo y estallaron las redes sociales.

Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo... — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 4, 2021

En una respuesta inmediata Oliva le aclaró afirmando en vivo en el programa en el que está como panelista: “Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: “Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas”.

A estas declaraciones, la ex de Maradona no hizo más que defenderse diciendo que solo repitió lo mismo que había dicho Diego en su oportunidad con la voz autorizada de Maradona vía un audio.



Dalma se hartó y le dijo a Oliva: "Acordate lo que hacías cuando estabas en Dubai".

Oliva agregó que así es como se manejan tanto Dalma como Gianinna, con amenazas. Añadiendo: “Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”.

Ante estos dichos Dalma volvió a reaccionar y arremetió con más escribiendo en su cuenta de Twitter:



De todas las respuestas armadas de ALGUNOS de mis twits, rescato tu AÑO DE CARRERA EN LOS MEDIOS GRACIAS A TU TALENTO, por eso mismo imagino que no es necesario seguir nombrandonos... Proba a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos uD83DuDC8B — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 5, 2021

Cabe destacar que de inmediato, tras la partida de Diego, Gianinna no tuvo grandes apariciones en las redes sociales. Sin embargo, después de todas estas idas y vueltas se manifestó también desde su cuenta de Twitter oficial haciendo alusión a que había rescatado conversaciones con su papá hace unos años atrás cuando Oliva era su novia.



De esta manera lo único que posteó a sus seguidores –dejando entreabierto que cada uno piense lo que quiera- fue: “Que la cuenten como quieran” agregando la popular frase de su padre: “La tenés adentro”.

Dalma atiende a una nueva jugada de Matías Morla

Otra de las guerras interminables en el mundo maradoniano, es la de Matías Morla –ex abogado de Diego Maradona- contra Dalma y Gianinna.

No hay dudas que la muerte de Maradona sacudió la economía de más de uno de todos sus allegados. Pero, la guerra entre Morla y las hijas de Diego viene de hace años con diferentes cuestionamientos.

Claramente preferiría no hablar de nada pero es AGOTADOR escuchar mentiras todos los días! Y en general todos los que hablan en nombre de mi papá me dan ganas de vomitar! Desde un abogado hasta una ex u otra diciendo a quien amo y a quien no #DIGNIDAD uD83DuDE4FuD83CuDFFB — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 4, 2021

El último fuerte cruce que tuvo Dalma contra Matías Morla fue cuando le dijo: "La gente te gritaba asesino". Esta manifestación la hizo a través de su cuenta de Instagram para salir al cruce y hacerlo público.

Sin pelos en la lengua, Dalma escribió:



"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y, si tenés alguna duda, me la preguntas a mí cara a cara. Ojalá que se haga justicia, y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no, tu condena es social".



Los choques y enfrentamientos en los que Dalma sale a defenderse con el mundo que lo rodeaba a su papá, parece que por el momento, no tienen fecha de vencimiento.