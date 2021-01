Felicitas Pizarro rompió en llanto en la despedida de El gran premio de la cocina

Felicitas Pizarro está en la recta final del embarazo, y por eso este miércoles la conductora Carina Zampini, anunció que fue el último día de la cocinera que se desempeña como jurado en el reality El gran premio de la cocina.

"Está así desde que comenzó el día porque sabía que era su último día. Por supuesto, mañana ella tiene que comenzar su licencia por maternidad porque Indalecio quiere salir y ella necesita un poquito de descanso, la quieren en casa", comentó Carina frente a una emocionada Felicitas.

Con todo el equipo de compañeros al borde de las lágrimas, la propia Pizarro se despidió en pleno llanto: "Yo les quiero agradecer un montón, porque desde que me enteré que estaba embarazada, creo que lo dije primero acá antes que a mi mamá y a mi papá porque tenía que trabajar, porque había una pandemia, me daba miedo, y me trataron bárbaro todos todo el tiempo", expresó.

Y luego Felicitas continuó: "Gracias a todos, al jurado, a Cari que siendo mamá y mujer siempre estaba muy atenta a todo, a Juan que me hacía los mejores piropos para una embarazada. Voy a extrañar un montón a Chris y Mauri, los quiero un montón, me encanta, desde que llegó Mauri le trajo un montón de alegría al programa, a mí y a Chris".

Refiriéndose a su compañero más antiguo del ciclo, dijo: "Chris es para mí un gran amigo, muy generoso, muy compañero, lo quiero un montón. Paso más tiempo con él que con mi marido, pero bueno, estoy muy feliz y me voy a hacer el trabajo más lindo del mundo que es el ser mamá, así que mamá de dos. Después les cuento cómo me va".

Finalmente, saludó a los participantes del certamen: "Gracias a ustedes, los voy a ver por tele, voy a ver al ganador de El gran premio por televisión, los veo cocinando muy bien. Me despido, pero voy a estar siguiéndolos ahí, les deseo mucha suerte en esta competencia".