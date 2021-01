Connie Ansaldi tildó de "gato" a Luli Salazar y todo se descontroló

Anoche se desató una batalla campal en Twitter entre Luciana Salazar y Connie Ansaldi luego que la expanelista dijera en Los Ángeles de la Mañana que tanto la rubia como Martín Redrado, su ex pareja, son "dos desquiciados", luego de que Luli expusiera que el economista se separó de su novia por ella y su hija Matilda.

"Que te pasé @connieansaldi, la desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, ¡una pena!", disparó la integrante de Polémica en el bar.

Lejos de quedarse callada, Connie respondió. "Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes era en gato simpático que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT".

Luego, continuó picante: "Les cuento que Luciana me mandó ese mismo mensaje por WhatsApp. Yo, para no armar bardo, ni le contesté. Ahora que lo hace público, le contesto lo que pienso. ¿Hay helado? Me dio hambre".

En respuesta, Luciana escribió: "¿Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento Connie? Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diría que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria".

"Me encanta cuando la gente falsa muestra su verdadera cara. El perfecto ejemplo de las personas que se muestran como inclusivas, tolerantes y sororas, pero en realidad no son mas que miserables, resentidos y retrogradas", sentenció más tarde, citando el tuit de Connie.

Aprovechando los comentarios que le llegaban, la panelista de Polémica en el Bar (América), lanzó: "Y si 'la mente abierta de Connie' no le gusta algo que decís, por más que se lo digas con respeto y altura que te bloquea. Creo que bloqueo a mas de medio Twitter por lo que me comentan. Primero se lo puse por chat privado y me bloqueo sin contestarme. Tolerancia 0", contestó a la tuitera @lilapau, conocida en la red.

Mientras tanto, la directora de Nuclear Branding, empresa de estrategia digital, arremetió en otro tuit: "Luciana está tan mal que me pide explicaciones A MI de por que no la quiero más... como si fuera un delito no hacerlo y una obligación adorarla. ALGUIEN QUE LE DIGA".

Tras algunos mensajes que le llegaron sobre el término "gato" que utilizó para describir a Luciana, Connie dijo: "No bebés, ser gato no atrasa (cada uno hace lo que puede con las armas que tiene). Ser una operadora funcional al poder SI atrasa".

"Y ahora déjenme que ya no quiero ni que me asocien con este ser. Después me preguntan por que no quiero volver a la tele", sentenció contundente. "La verdadera inclusión no está en las 'formas apropiadas' sino en tomar acciones que realmente transformen la vida de las personas. Que la mejoren. Involucrar generosamente a extraños para aportarles y sumar. Lo políticamente correcto se lo dejamos a los que viven de las apariencias", agregó.