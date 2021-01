El descargo de Belu Lucius tras el bochornoso percance que sufrió en MasterChef

El lunes en la emisión de MasterChef Celebrity, Belu Lucius sufrió un percance al aire que no pasó inadvertido por ninguno de los televidentes. A ella le tocó ingresar al mercado con El Polaco y debía guiarlo para que él, con los ojos vendados, pudiera encontrar los ingredientes para ambos.

Al ver la dificultad del cantante de diferenciar la izquierda de la derecha, la influencer no pudo contener la risa y se hizo pis encima. El accidente causó un gran revuelo en la red y los seguidores del programa se expresaron con divertidos memes.

En los medios, tampoco pasó por alto y varios salieron a criticarla. Uno de los que le bajó el pulgar al certamen culinario fue Adrián Pallares, quien hoy se encuentra a la cabeza de Intrusos. "Más allá de lo que le pasó puntualmente a ella, en otro momento de la televisión, eso se hubiera editado. Aparte es un programa que tiene que ver con la comida, básicamente. A mí no me gustó cuando lo vi, debo decirlo", señaló al aire en la pantalla de América TV.

Debido al gran alboroto que ocasionó, Belu decidió hacer un pequeño descargo en Cortá por Lozano, el magazine que conduce Vero Lozano en Telefe. "Fue un bochorno, yo lo entiendo, me hice pis encima, pero ¿a quién no le pasó alguna vez que se le escapó una gota, un chorro y se terminó meando? Fue muy gracioso, es que el Polaco manoteaba todo y no agarraba nada y yo no pude contener la risa. ¿Quién me quita lo meado?", indicó al aire.

"Igual hay que hablar el tema que a mí no me ayudan, no me tiran ningún centro, no puedo cabecear a ningún lado. Pero yo calladita voy a tratar de ganar la competencia sin ningún tipo de ayuda. Ahora, si me vuelve a pasar que sea el número uno y no el dos, porque ahí sí, me muero", señaló fiel a su estilo.