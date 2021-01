Contundente: Fede Bal habló de las versiones de acomodo en MasterChef

Desde que salió al aire, varios meses atrás, MasterChef Celebrity fueron muchos los que pusieron en duda las aptitudes de algunos participantes en la cocina. Hubo quienes apuntaron contra Vicky Xipolitakis y dijeron que ella no cocinaba sus platos y que alguien de la producción le entregaba las preparaciones listas para que se las presentara al jurado.

Ahora, Federico Bal, quien participó en el reality y, en más de una ocasión, sorprendió a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, habló en Intrusos y despejó todas las dudas que giran entorno al certamen culinario. "Yo estuve ahí y puedo contar que nada está arreglado", señaló al aire.

"Hacés todo en ese tiempo que te dan. Claramente está editado porque son muchas islas al mismo tiempo en simultáneo y sacan el mejor contenido de cada una. Pero si te dan 60 minutos para cocinar, tenés 60 minutos para cocinar y nadie te ayuda", indicó.

"Tenés asistentes de cocina por si no podés prender el horno o tenés cuatro huevos podridos. Hay algo que es ‘la cocina’ de la cocina del show que no lo contamos porque no es lindo descubrirlo. Pero nadie nos cocina, ni nadie nos hace los platos", explicó.

"MasterChef es un programa que, para mí, revolucionó la tele argentina porque la gente volvió a sentarse en el living viendo un programa con sus familias, abrió el apetito, dio ganas de cocinar en la casa. Y a mí me hizo muy bien porque viví un momento muy intenso este año y me abrió una puerta para poder volver a hacer reír. Yo la pasaba muy bien", concluyó.