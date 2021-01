¿Con Cristina Fernández o Máximo Kirchner? Alberto Fernández eligió con cuál iría a una isla desierta

El presidente Alberto Fernández mantuvo una extendida entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum, y además de los temas de coyuntura, hubo un espacio para indagar sobre las tensiones entre los integrantes del oficialismo nacional y los roces con el periodismo.

Recordemos que el máximo mandatario sostuvo públicamente que "algunos periodistas tenían que ir al psicólogo", y por esto el columnista Gustavo Gravia le preguntó: "¿El Presidente hace terapia?". A lo que Fernández respondió: "No, no, nunca hice terapia. Entendamos que eso (mandar a los periodistas al psicólogo) fue una metáfora".

Luego Tamara Pettinato lanzó un particular desafío; "Si estuviera en un barco que se está hundiendo y se necesita bajar gente porque si no se mueren todos, ¿a quién bajaría de los siguientes pasajeros? Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Máximo Kirchner y Claudio Belocopitt". Para evitar el conflicto, el presidente se apuró a decir: "¿Uno tiene que saltar al agua para que el barco no se hunda? Salto yo, salto yo".

Luego, Pettinato insistió : "Usted se tiene que ir a una isla desierta con alguna de esas cuatro personas. Tiene que elegir uno, ¿con cuál se va a una isla?". Y allí Fernández aseguró: "Con Máximo. Sí, porque es alguien a quien quiero mucho, porque para mí afectivamente representa mucho, por ser hijo de Néstor y de Cristina Kirchner. Lo vi crecer. Lo quiero mucho. Me parece un tipo con una enorme capacidad de análisis, estigmatizado. Pero sin duda con Máximo, la pasaría bien con él".