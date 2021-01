MasterChef Celebrity: la charla de Leti y Analía que no salió al aire

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó sin palabras a más de uno de los seguidores de la competencia. El jurado le dio la posibilidad a una de las participantes de quedarse o irse del reality. Así fue que, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, le otorgaron a Leticia Siciliani la posibilidad de continuar en carrera o cederle su lugar a una compañera, Analía Franchín.

Ahora, la actriz y panelista, en una entrevista radial contó qué sucedió en el estudio en el tenso momento que se vivió en las cocinas más famosas del país. "Ustedes lo ven editado, pero no saben cuánto lloramos Leticia y yo antes, durante y después de la grabación", indicó al aire en La Once Diez.

"Yo estaba segura que me iba. Estábamos las dos muy dudosas", señaló. "El jurado nos sopapeó a todos, pero cuando ella recibe su devolución, yo me acerqué a ella y le dije que no podía decir que no estaba para seguir… Eso no salió al aire, pero la reté porque hizo lo mismo que Fede Bal", reveló Franchín.

"A mí me pasó que no cumplí la consigna concretamente, y me correspondía irme. Le dije que por ahí era por ser joven que todo es blanco o negro, y ella decía que sentía que ya no estaba para seguir. La entendí y lo respeto”, cerró.