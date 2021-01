Tras el positivo de Flavio Mendoza, la dura decisión que tomó Georgina Barbarossa

Continúan sumándose malas noticias a una de las obras teatrales de Flavio Mendoza. Mientras el productor permanece internado en el Sanatorio Los Arcos, se anunció un nuevo cambio en "Un estreno o un velorio". Se trata de Georgina Barbarossa que a partir de este viernes dejará por un mes la puesta que se presenta en el Teatro Broadway.

De acuerdo a información oficial, la actriz se tomará una licencia de 30 días. El parte señala que "la decisión ha sido tomada de común acuerdo entre la representante de la actriz y el productor de espectáculos Alberto Raimundo quedando la relación entre la actriz y la producción en excelentes condiciones".

Por su parte, la actriz señaló en declaraciones con La Nación: "Fue una decisión de común acuerdo con el productor. Me parece que está bueno que cortemos un poco, que paremos, y que cuando estemos todos bien volvamos a trabajar".

Con respecto a las versiones que dicen que no volvería, Barbarossa no dejó dudas: "No hubo ni discusión ni pelea. No me bajé, me tomé un mes de licencia en un momento tan insólito del planeta. No hay nada extraño, es simplemente eso: me estoy cuidando".

El reemplazo de Barbarossa lo interpretará la actriz y cantante Sol Bardi, quien ya formaba parte del elenco, en el que también se encuentran Nicolás Scarpino, Raúl Lavié y Luisa Albinoni.

Recordemos que Carmen Barbieri también dio positivo de Covid-19 y se encuentra en terapia intensiva.