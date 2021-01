Jorge Rial se burló de Nacho Viale tras su ataque de furia: "Los problemas de un..."

Jorge Rial volvió a enfrentar a Nacho Viale. Esta vez, el conductor de Intrusos le dedicó al nieto de Mirtha Legrand un tuit cargado de ironía cuyo motivo fue el ataque de furia que protagonizó en una estación de servicio porque no quisieron cargarle nafta.

"Los problemas de un nieto rico", apuntó el periodista en la red social del pajarito. Además, el chimentero acompañó su picante comentario con una nota en la cual se describe el reciente episodio que despertó la furia del productor televisivo.

Recordemos que Viale no pudo contener su enojo al enterarse de las exigencias de las estaciones de servicio de la Provincia de Buenos Aires para cargar nafta. El productor disparó contra el creador de la ley que establece la obligatoriedad del uso del chaleco refractario.

"Bueno, ley más pelotuda no vi en mi vida", comenzó diciendo Viale en sus historias de Instagram. "No te cargan nafta si no tenés chaleco reflectivo", continuó el nieto de Mirtha Legrand. "(Tengo) mochila, campera con protección refractaria, todo, pero no te cargan nafta", enumeró el productor.

"Eso sí, te llenan un bidón y puedo cargarlo yo. Me llenan un bidón", indicó Nacho. Y cuestionó indignado: "¿Quién es el pelotudo que inventó esta ley? Idiota, ¡idiota el que la inventó! ¿No se dan cuenta que una campera protege más que un chaleco y se ve más? ¡Idiota el que la inventó!".

Luego, Viale publicó: "Estoy convencido que la persona que redactó esa ley no tiene ni la más pálida idea de lo que es una moto, como tampoco tiene idea de seguridad en las motos. Podés cargar en cuero y con chaleco pero no podés cargar con una campera que te protege, que tiene refractario, etc", reiteró el nieto de la Chiqui.