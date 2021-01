Marcela Tauro se comparó con Pampita y la criticó duramente

Karina Mazzocco, quien está reemplazando a Alejandro en la conducción de Fantino a la Tarde, le preguntó a sus panelistas qué opinaban sobre cómo actuó Pampita, quien embarazada de 4 meses, tras llegar de viaje fue a un velorio y luego dio positivo de Covid. La primera en responder fue Marcela Tauro y se mostró muy crítica con la modelo.

Pampita viajó de vacaciones a México con sus 3 hijos, su marido, Roberto García Moritán, y los hijos de él. Desde allá anunció su embarazo, luego regresó a Argentina, donde estuvo unos días. Ahora debía volver a viajar a Miami por un cumpleaños de 15, pero cuando se realizó el hisopado que le exige la aerolínea se enteró de que era un caso de covid positivo. Luego su marido también dio positivo.

Distintos periodistas dieron su opinión sobre el accionar de la modelo en torno a la crisis sanitarias y sus cuidados y la mayoría fueron muy críticos con ella. La misma Marcela Tauro dijo: “Hizo mal. Yo no soy de tener miedos, pero soy responsable. Yo no me fui de vacaciones, tengo un hijo también y no me iría".

"Con hijos chicos menos y embarazada, creo que menos me iría. Por cualquier cosa, no solamente por el covid, porque te agarra cualquier cosa y estás lejos de tu médico. Y yo fui mamá grande, como ella”, continuó. “Además, ella fue con los hijos e imagino que lo habrá hablado con (Benjamín) Vicuña. A mí me llamó mucho la atención todo esto”, concluyó la Tauro.

Antes, Pampita había publicado un comunicado en sus redes que decía: "Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!".