Gracioso: Fabián Cubero le provocó un enorme susto a Flor Torrente

El ex futbolista Fabián Cubero ya había intentando asustar a su pareja, Mica Viciconte, con una máscara de monstruo pero el chiste no le salió muy bien. Mientras espera la revancha, ahora la víctima fue Flor Torrente.

"Terror!!! Después de esto nadie más va a querer venir a casa", publicó Cubero en su cuenta de Instagram y compartió un video editado muy divertido del susto que le generó a Flor Torrente. Al final de esta nota las imágenes.

Chiche Nuevo

Parece que esa máscara es una nueva adquisición de Cubero y quiere asustar a cuanta persona tenga cerca para luego reírse en las redes sociales. La primera víctima fue su pareja, Mica Viciconte. “Una jodita que no salió del todo bien... Volveré... @micaviciconte. Diviértanse. Nunca pierdan la sonrisa”, escribió Fabián Cubero aquella vez.

Lo que ocurrió es que según Cubero, Viciconte salió antes de la ducha, entonces la joven no sólo que no se asustó sino que tampoco entendía qué estaba haciendo su novio. La ex Combate sí enloqueció cuando se dio cuenta de que Fabián la estaba filmando: "¡Ay, la p... que te parió!... “¡Amor, pará! ¡Estoy en pelotas”, se la escucha decir sin ser tomada aún por la cámara.

Con Flor Torrente, en cambio, las cosas sí salieron como esperaba.