El tierno video de Mirko saludando a Susana Giménez por sus 77 años

Este viernes, Susana Giménez cumplió 77 años. Y aunque no tiene previsto realizar ningún festejo especial, se espera que reciba la visita se sus familiares y amigos más cercanos en La Mary, su residencia de Punta del Este.

Pero, entre los invitados que no podrán asistir estará Mirko, el hijo de Marley. Por esta situación, el pequeño decidió homenajearla a través de las redes sociales, con un tierno video en donde sopló velitas y expresó todo su cariño por su "tía Su".

"Feliz cumple tía Su", expresó el hijo del conductor y enterneció a sus seguidores. Por otro lado, Marley también saludó en sus redes, a su amiga con una foto de los tres juntos.

Recordemos que en el día previo a su natalicio, Susana sorprendió a todos sus seguidores de las redes sociales al posar frente a la cámara en traje de baño. "Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero...", escribió la blonda. "Hoy decidí terminar con el 'look cuarentena'. ¡Rita casi no me reconoce! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)", agregó Susana junto a varios emoticones llorando de la risa.

Una vez más quedó claro que cuando la diva de los teléfonos sube nuevo material a las redes genera tal revuelo que todos terminan hablando de ella. Los dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram enloquecieron y llenaron sus publicación de likes y comentarios en pocos segundos.