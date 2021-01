Famosos brindaron su apoyo a Carmen Barbieri en el duro momento que está atravesando

En las últimas horas se conoció que Carmen Barbieri debió ser trasladada a terapia intensiva debido a que sufrió algunas complicaciones de salud luego de ser diagnosticada covid-19 positivo. Su hijo, Federico Bal, fue el primero realizar un pedido a sus seguidores en Twitter por el bienestar de la capocómica.

"Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Les pido a todos los creyentes, y los no creyentes, que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse", redactó el ex participante de MasterChef Celebrity.

Celebridades argentinas se hicieron eco y le dejaron palabras de apoyo y aliento a la artista que se encuentra internada en la Clínica Zabala. “¡Vamos Carmen! Fuerzaaaaa”, escribió Georgina Barbarossa en la red social del pajarito, su compañera en Un estreno o un velorio, la obra de Flavio Mendoza.

"Querida Carmen, vas a salir de esta también. La Leona se las banca, mi energía y la de Sofía Gala para que puedas atravesar este virus que estoy segura lo vas a knockear", redactó Moria Casán.

"Toda la fuerza y la mejor intención de todos para Carmen. ¡Pronta recuperación! Mi abrazo a Federico Bal", comentó el periodista Luis Bremer. Sergio Company, Valeria Schapira, Luisa Albinoni y varios famosos más también compartieron la publicación del joven y mandaron las mejores energías para una pronta recuperación de la "La leona".