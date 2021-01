Una íntima amiga de Pampita se accidentó en el dique El Carrizal

Puli Demaría no comenzó el 2021 como lo esperaba. La gran amiga de Pampita se encuentra de vacaciones por Mendoza y el fin de semana decidió ir a pasar el día al dique El Carrizal.

Allí, se animó a saltar desde un trampolín y cayó muy mal al ingresar al agua, provocándole un desgarro en uno de sus brazos. Apenas pudo salir del agua, notó cómo su brazo derecho comenzó a inflamarse, mientras que el dolor se hacía más agudo.

La asistencia fue inmediata: "Primero me dieron inyecciones para calmar el dolor y me inmovilizaron el brazo. Tengo que estar así cuatro días. También me van a hacer una ecografía. Va a ser larga la recuperación, pero voy a estar bien", comentó la Dj en diálogo con La Nación, quitándole dramatismo a la situación.

Más allá del mal momento y de que el sueño de seguir realizando las actividades que más le gustan se vieron interrumpidas, sostuvo que se queda con la parte positiva del momento.

Ya mucho más tranquila, atravesando el período de recuperación, sin perder el humor agregó: "Nadie me quita lo bailado. Por lo menos hice un salto y los niños estaban felices de ver a la mamá volar por el aire".