¡Papelón mediático! Rocío Oliva se sometió a la máquina de la verdad

En los últimos días, Rocío Oliva volvió a ser protagonista de una polémica derivada de la lucha por la herencia de Diego Maradona. La expareja del astro estuvo en el ojo de la tormenta por la donación por USD 500.000 que recibió de Diego y el usufructo que habría hecho de la extensión de la tarjeta luego del 25 de noviembre, fecha del fallecimiento del exjugador.

La rubia suele contestar a las consultas de sus compañeros en Polémica en el bar, el ciclo de las noches de América TV, pera esa vez lo hizo de una manera particular: se sometió a la máquina de la verdad, el método que popularizó Chiche Gelblung en su programa Memoria.

Desde la primera pregunta del conductor Horacio Cabak, quedó claro que buena parte del interrogatorio iba a girar en torno a su relación con Maradona. "¿Te llevaste bien con Dalma y Gianinna alguna vez?". "Sí", contestó la futbolista, y la máquina sonó de inmediato. "¿Sentiste que fuiste el gran amor de Diego?", fue la siguiente pregunta. Rocío volvió a contestar afirmativamente y esta vez la máquina no sonó.

Más adelante, Cabak le preguntó si había usado la tarjeta de Diego después de su fallecimiento: "No, ya lo aclaré a eso", contestó la joven, algo molesta. La sirena sonó, signo de que no le creía, y Oliva mostró su molestia. "La máquina no miente", advirtió Cabak. "Sí, miente, porque la verdad la tengo yo", se plantó la joven, ya enojada: "Si van a hacer las respuestas al revés, no jodamos, que se la pongan a otro. Tampoco la boludez".

Cansada de que le pregunten por Maradona, el cuestionario viró hacia su situación sentimental, con algunas respuestas jugosas. "¿En las ultimas dos semanas dormiste con alguien que no fuera de tu familia?", interrogó Cabak y la respuesta fue afirmativa. Chiche tomó la posta y la consultó sobre si su actual pretendiente es financista. "No", contestó Oliva con una rapidez que sorprendió al conductor, mientras la sirena desmentía la respuesta.