Dalma Maradona rechazó participar de Masterchef Celebrity: el particular motivo

Dalma Maradona festejó la victoria de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity, quien se coronó la gran ganadora del exitoso certamen de cocino de Telefe. Lo hizo en la madrugada del martes con conmovedor posteo en su cuenta de Instagram.

"¡Siempre con vos! ¡Para siempre los cuatro juntos! ¡Gracias Babu! ¡Gracias Tata! (¡el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta!)", escribió junto ala imagen donde se pueden ver su madre y su hermana, Gianinna, con quien minutos antes habían lanzado a la piscina a la empresaria, luego de conocer el resultado final.

Al ver la imagen, un usuario le sugirió que siguiera los pasos de su madre y formara parte del regreso de Masterchef Celebrity. "Firmá para la segunda temporada”, comentó uno de los 900 mil seguidores de Dalma en Twitter. Sin embargo, la actriz reveló que ya había sido convocada para participar del programa pero que había rechazado la propuesta.

"Me invitaron, pero ya dije que no. No estoy preparada. Todavía lloro de la nada... No me quiero exponer", indicó la actriz. Claramente, Dalma hace alusión a la reciente muerte de su padre quien falleció el pasado 25 de noviembre.