Nati Jota lapidó a un seguidor que la atacó

La periodista y conductora de programas como “ESPN Redes” y “En qué mano está” también es influencer y comparte con sus seguidores de Instagram divertidos momentos de su vida cotidiana. Esta vez subió un video donde se la ve con una bikini amarilla y un seguidor la atacó innecesariamente. Ella le respondió de un modo brillante.

Nati Jota se rió de sí misma en un video que publicó en sus historias donde decía: "Mamá hace tres horas que estoy haciendo los ejercicios con la mano derecha y es la izquierda", lo complementó con un mensaje que decía: "Haciendo kinesiología con la mano equivocada". La madre le respondió: "No te puedo creer. Subí una historia" y también se rió de ella.

La familia está en Pinamar pasando sus vacaciones. Desde el departamento, pero lista para la playa, se la ve a Nati J con una bikini amarilla en un primer plano.

Más tarde, la conductora publicó el comentario que un seguidor le hace a ese mismo video en el que agresivamente le comentó: "Muchas estrías en las tet..". Ella, lejos de ofenderse, le dio una lección y redobló la apuesta con una foto donde se ve más su escote mientras tira un beso, delirante.

Luego grabó un video: "Durante mucho tiempo de mi adolescencia estuve traumada con las estrías, usaba bikinis raras para que me taparan. Y después en un momento dije ´ya re fue´. Me di cuenta de que casi todas las mujeres tenían. Pero que paj..ese comentario del or...".

Mientras que en el feed de su Instagram, Nati Jota escribió:

Traumada toda mi adolescencia x mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es q nos confirman q lo q antes nos dolía ahora nos xupa un huevo.

¡Aplausos por la lección que le dio!