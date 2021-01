Candelaria Tinelli subió de peso y se quejó: "le prestan mucha atención a eso"

Una de las hijas mayores de Marcelo Tinelli, Candelaria, acaba de llegar de las vacaciones que compartió junto a su novio, Coti Sorokin, en México. Típico de cualquier receso, y de las bondades de los all inclusive, aparentemente la cantante ha subido un poco de peso y fue contra sus seguidores y los intereses que demuestran.

Candelaria Tinelli tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram y es muy activa en las redes sociales. De hecho, se anima a subir producciones fotográficas bastante jugadas, muchas de ellas en ropa interior. En reiteradas oportunidades ha contado también sobre los trastornos alimenticios que tuvo y cuánto los sufrió.

Afortunadamente eso parece una etapa pasada y totalmente superada en la vida de la hija de Marcelo Tinelli, quien se mostró muy liviana al afirmar que sí había subido "unos kilitos", pero que "no pasa nada".

Textualmente Candelaria dijo, mediante un descargo en sus historias de Instagram: "a los que me dicen que me ven más musculosa, más más potente: subí de peso unos kilos, que a veces subo y a veces bajo. No me molesta para nada decirlo". "Creo que le prestan mucha atención a eso", recriminó.

Al final de esta nota el video completo, pero también te dejamos una de las últimas foto que subió, donde se puede ver que está igual de diosa que siempre: