"Pidan por mi": el insólito audio de La Bomba Tucumana que sorprendió a todos

Invitada a LAM, Gladys "La Bomba Tucumana" fue consultada sobre los rumores que circulaban de que ella, aún estando como participante en el Cantando 2020, había pedido a sus fanáticos que hicieran una campaña para que sea convocada a la segunda temporada de MasterChef Celebrity. La cantante negó rotundamente las versiones.

"Yo no, no, me enteré que estaba en una lista. Nunca vi el programa, mis fans me vieron cocinar en los vivos y me dijeron que me estaban poniendo en una lista, pero yo no", indicó al aire ella.

Sin embargo, luego de sus palabras en el programa que conduce Ángel de Brito, el periodista Pampito Perelló Aciar compartió en el ciclo radial Lanata sin filtro un audio en el que se escucha a la intérprete de 'La Pollera Amarilla' pedirle a sus seguidores que hicieran una movida en las redes para que ella y su hijo ingresaran al certamen culinario que se emite en Telefe.

"Hola, ¿cómo están, amores?", se escucha decir a la cantante. "Qué grata sorpresa ver que se han unido y que se han puesto Amor por Gladys la Bomba. Los quiero muchísimo, me hace bien su cariño. Vamos a seguir juntando gente para que se sumen y quiero pedirles a todos que pidan y arroben para que me inviten a MasterChef famosos. Arroben MasterChef, pidan por mí y por Santiago. Los quiero mucho", cierra su mensaje.

Hasta el momento, las únicas celebrities que ya han firmado contrato para formar parte del reality culinario son Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Andrea Rincón, Dani "La Chepi" y Cae. ¿Será finalmente convocada La Bomba al certamen?