Inédito: por primera vez sale a la luz porque Lucía Méndez terminó con Luis Miguel

La actriz y cantante de 65 años, Lucía Méndez por primera vez se animó hablar sobre su fugaz relación sentimental con el cantante Luis Miguel, una de las principales razones del fracaso de esta relación fue la diferencia de edad. Pero a pesar de una diferencia de más de 15 años decidieron vivir una corta historia de amor.

La actriz dio detalles de su romance con el "Sol de México" mediante una entrevista con Yordi Rosado, donde reveló detalles de su romance y expresó “Estaba yo en un festival en Miami, cantando, y como a la 1 de la mañana me tocó la puerta, yo con los pelos parados. Yo canté con Raúl Velasco y no me acuerdo si él cantó también”.

Lucía aclaró que solo fue un breve encuentro donde ni siquiera hubo ni un beso, luego agregó “Me empezó a buscar, a llamar, a pretender. Era muy espléndido, me daba regalos, pero algunos no los recibí (…) Era muy inteligente, muy maduro para sus 17 años, y yo creo que él empezó a vivir muy temprano".

La actriz mexicana mencionó que entre ellos existía una buena química, pero aun así su romance no estaría bien y añadió "Su mejor momento y mi mejor momento. Son besos que puedo dejar guardados. Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto".

La protagonista de las novelas “Tú o nadie”, “El extraño retorno de Diana Salazar”, aseguro que Luis Miguel besaba “muy bien”, sin embargo su relación terminó cuando ella conoció al productor Pedro Torres, también señaló "Conocí a Pedro y dejé a 'Micky' (…) Sí, lo troné... pues cuando tenía 28 años me dijo de todo. Cuando me estaba divorciando de Pedro me citó y me dijo de todo. Creo que definitivamente lo decepcioné".