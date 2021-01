¿No lo puede olvidar? Tini Stoessel volvió a hablar de su relación con Sebastián Yatra

La cantante y bailarina de 23 años, Tini Stoessel, viene de pasar unos días de vacaciones en Miami, Estados Unidos donde disfrutó de la compañía de su colega y amiga, la cantante Camila Gallardo. Ambas sellaron su gran amistad realizándose el mismo tatuaje, el cual es una pequeña mariposa a la altura del brazo.

En los últimos días, Tini participó de una entrevista para el sitio mexicano “La Reforma”. En ella la artista latina brindó distintas sensaciones de su presente profesional y de su estado de situación sentimental.

Al ser consultada sobre su ex pareja Sebastián Yatra, Tini indicó lo siguiente: "No volvimos a hablar ni a tener contacto; espero que esté bien y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas". Además, Tini Stoessel aseguró que fue la mejor decisión de ambos finalizar con su relación. Ambas celebridades rompieron a la distancia en plena pandemia mundial el año pasado.

Luego, Stoessel fue consultada sobre su vida amorosa actual y su posible relación con el rapero Khea: “Estoy bien. La verdad es que por ahora estoy sola. Fue un tiempo para mí este año, me lo tomé así" y “Estoy equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo” dejando definitivamente cerrado el rumor de sus amoríos.

Sin lugar a dudas la relación entre Tini y Sebastián Yatra dejó un hermoso recuerdo en sus millones de seguidores de todo el planeta, pero por ahora parece no haber chances de reconciliación, solo el tiempo lo dirá.