El gran premio de la cocina: el desagradable plato que indignó al jurado

Esta semana en El gran premio de la cocina el desafío parecía muy simple, por lo menos a priori, sobre todo por el tiempo limitado que tienen para trabajar. La consigna era el de "comidas rápidas", y el equipo verde no llegó a entregar panchos con toppings y el jurado se indignó.

Una de las consignas era preparar en 20 minutos tres panchos con tres toppings elaborados. Evangelina, que fue eliminada hace unas semanas y ahora se encuentra reemplazando a Pilar, era la encargada de este plato. Llegó corriendo a la zona de degustación, con la entrega incompleta, ya que uno de los panchos no tenía pan y faltaban los toppings en todos.

A Christian Petersen, parrillero y jurado del programa, le tocó la salchicha sola. "Me ponés en un lugar feo a mí. La verdad es que si vas a una feria y ves que sacan el pancho con la mano y no le ponen el pan y te ponen tres bandejas una arriba de la otra...". Evangelina se excusó: "Era libre de gluten, qué querés que te diga". El parrillero se rió y acotó: "Si me decís; 'Petersen no poder comer más pan', te la banco".

Luego, el chef le preguntó qué pasó con el resto del plato. "Quedó en el camino, tenía papitas pay, tenía un par de cosas, para qué te las voy a enumerar si no están, vos tenés que verlas ahí, no acá", expresó.

"Estaba haciendo un último topping que me parece que estaba de más", explicó la participante. "Evangelina, para serte sincero, hasta un niño de cinco años hace un pancho en 20 minutos, le pone papas fritas y queso", la retó Petersen. "No sé hacer ni un pancho", le respondió molesta la concursante.

Mauricio Asta también se mostró decepcionado: "Evangelina, en tu cocina, en el tiempo que estuviste en el concurso y ahora también se repite, empezás bien arriba y luego te vas pinchando, al punto que entregás un pancho que es una salchicha y un pan cuando la consigna era jerarquizarlo".