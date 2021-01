Qué significa el misterioso gesto que Cinthia Fernández le dedicó a Matías Defederico

Matías Defederico le envió a Cinthia Fernández una carta documento exigiéndole que comience a pagarle el alquiler de la casa en donde vive con sus hijas. La panelista de LAM agotó su paciencia fue lapidaria con su exmarido al reclamarle que antes de reclamar él mismo cumpla con sus obligaciones parentales.

"Que los mismos dedos con los que tipeó la carta los use para buscar trabajo, porque hace tres días rechazó una oferta de Ecuador, en donde le pagaban en dólares. Entonces, podría cumplir con la cuota alimentaria", lanzó enfática.

Luego, apretando el dedo gordo y el índice de su mano derecha, le lanzó un picante mensaje a Defederico: "Este mismo gestito te lo hago y solo vos y yo vamos a entender. Este gestito de acá (en la frente) y este gestito de acá (en los pies) No me rompas más las pelotas porque ya colmaste mi paciencia".

"Solo vos y yo entendemos ese gesto. Demasiadas cosas me aguanté estando en pareja; lo elegí yo. Hoy no tengo ni quiero tener la opción de aguantarme las cosas. Fui a parir sola cuando vos estabas enfiestado con miles de minas. Fui la cornuda más grande del mundo y lo banqué yo. No me banco más nada. Me levanté mil veces, sufrí acoso de todas tus amantes, todo. Pasé lo peor que pudo pasar una mujer, y no soy una santa, seguro tuve errores como mujer. No me rompas más porque llegaste hasta el límite. Ocupate de tus responsabilidades como padre. Simplemente eso. Porque yo no te jodo en nada y vos no me pagás nada, mantengo la casa sola", disparó furiosa.

Luego, se sinceró respecto de lo mal que la pasó tras recibir la carta documento: "Lloré delante de mis hijas. Lo quiero decir. Me angustia que ustedes saben que me rompo laburando. Y llego de laburar a la madrugada, arranco a las 6 de la mañana. Siempre busco laburo, la manera de tener salidas laborales. Ustedes me conocen. Lloré de impotencia, porque aparte no soy feliz. Vivo atrás del mango, vivo corriendo".