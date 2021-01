En primera persona: Barby Franco habló de su crisis con Fernando Burlando

En los últimos días se especuló mucho sobre la ruptura de Barby Franco y Fernando Burlando por varias señales que fueron dando en sus redes sociales. Fue Rodrigo Lussich quien reveló en Intrusos que la pareja, luego de 10 años de amor, no se encontraba atravesando un buen momento. "Me parece que él fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse", indicó el periodista por la pantalla de América TV.

Esta mañana, finalmente la modelo decidió sincerarse y hablar del difícil momento que está viviendo. Franco estuvo nuevamente como panelista invitada en LAM y aprovechó para aclarar las distintas versiones que estaban circulando en los medios. "No estamos separados… pero bueno, no es que está todo mal... estamos hablando. Por el momento no estamos viviendo juntos, pero separados no estamos", señaló en eltrece.

Curioso, Ángel de Brito le consultó sobre el origen del conflicto. "La vida misma. No sé… muchos años y pasaron muchas cosas en el medio. Es mutuo y no llegamos a un acuerdo con algo qué pasó en el medio y eso… bol***** de convivencia, de estar mucho tiempo que no supimos solucionarlo y ahora estamos como un poquito distanciados, pero ayer hablamos", contó.

"Yo estoy bien y estamos pasando esta crisis… hablando para ver qué pasará. Yo lo re amo, fueron diez años. Con respecto al casamiento, en mi caso al principio estaba ilusionada que me iba a casar, pero bueno, después fueron bajando las ganas porque del otro lado yo no recibía lo mismo. Así tres o cuatro veces. Así que quedó así, total la convivencia es lo mismo y el amor está", agregó.

"El distanciamiento es por convivencia y cosas que pasaron que no supimos solucionar. Ahora cada uno se está dando cuenta de lo qué pasó y estamos tratando de solucionarlo", enfatizó.