Gabriela Toscano, sobre Corazón Loco: "Es una comedia a cara de perro"

Netflix estrena hoy "Corazón loco", la esperada comedia de enredos de Marcos Carnevale protagonizada por el trío conformado por Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano. El elenco se perfilaba para ser un verdadero éxito luego de la imponente campaña publicitaria. Se espera que pese a no atravesar las salas de los cines, el estreno online sea igual de exitoso.

Recordemos que la película tenía pautado su estreno en las salas de todo el país en el mes de julio. Las intenciones de la productora fue estirar el estreno hasta agosto, mes en el que se esperaba una apertura reducida de las salas, pero una vez que se descartó esa posibilidad se avanzó para lanzarla en la plataforma on demand.

En diálogo telefónico con MDZ Online, la actriz Gabriela Toscano nos cuenta sobre el proceso de preparación de esta película y de su personaje, Paula, una maestra jardinera que deberá enfrentar el devastador secreto que esconde su marido. Además, reflexionó sobre los cambios en el consumo a partir de la pandemia.

Finalmente llegó el estreno de "Corazón loco". Me imagino que la imposibilidad de su estreno en cines deja un sabor amargo.

- Pensando en el difícil momento que vivimos y lo que está pasando en el mundo, estoy muy feliz de poder estrenar una película. La verdad es que fue un golpe muy fuerte para nosotros. Un día estábamos haciendo la prensa para el lanzamiento que iba a ser a la semana y de repente se paró todo. Fue un momento de mucha incertidumbre porque no sabíamos que iba a pasar con la película. Uno estaba preparado para estrenar y de golpe tu trabajo corre riesgo de aparecer en ningún lado. Por suerte tenemos la oportunidad de estrenar en Netflix, donde la película llegará a 190 países gracias a su alcance mundial.

Lo que tiene de hermoso el cine es el encuentro con el otro, pero bueno, en estos momentos no se puede. Es como el teatro, disfruto del ritual de juntarnos. Veremos que pasa más adelante.

¿Cómo fue el proceso de preparación de tu personaje?

- La verdad que fue muy bueno lo que me propusieron. El libro me encantó desde el primer momento porque aborda una temática muy recurrente en el ser humano y que no se agota. Tiene que ver con la forma en cómo se cuenta. Además, me atrajo mucho el trío, me parece una mezcla muy interesante.

¿Y sobre trabajar con Adrián Suar en el ámbito de la actuación y no tanto en la lógica productor-actriz?

- Yo tengo una relación con Adrián desde hace mucho tiempo. Creo que hicimos una buena química entre los tres. Esto ya lo veníamos hablando entre nosotros y tiene que ver con cómo se planteó el trabajo, desde los ensayos hasta ver el tono que íbamos a usar en la película. Eso nos dio mucha seguridad. Nos dio mucha libertad en ese aspecto, así que estoy muy contenta de que haya sido así el proceso de trabajo.

Además, tanto Soledad como yo tuvimos oportunidad de aportar a la película, aunque el libro estaba muy bien delineado. Cuando lo leímos sólo tuvimos que imaginarnos los personajes,eso agrandó la película y se nota la relación que construimos entre los tres, se nota la empatía. Fue una película muy agradable de hacer.

¿Qué diferencia existe cuando preparás un personaje para cine a diferencia de la televisión o el teatro?

- Siempre preparo mis personajes de la misma manera. La televisión es más del productor porque los tiempos son más cortos. En cambio el cine es más del director. Los personajes en la pantalla grande muestran más el pensamiento, entonces uno actúa para ese lado, para lo que le pasa en grande. En el caso del teatro termina siendo compartido con el director y el actor que es el que, en definitiva, se termina subiendo al escenario.

Quizás la única diferencia es que las películas no se filman por donde empiezan, no tienen un orden, se filman muy desfragmentadas. Ahí tenés que estar muy atenta al tema de la continuidad emocional del personaje. Pero en esta película tuvimos bastante ensayo, eso es muy importante, porque fuimos con un mundo ya armado, eso da mucha seguridad. Si bien la televisión también es desfragmentada, en el sentido que grabás una escena del capítulo 9 y después otra del 15, ya sabés como son los decorados, conocés el lugar donde filmás, entonces es más fácil.

¿Qué fue lo que te atrapó de la historia?

Me gustó que cada uno de los personajes defienda desde su lugar la historia. Eso es lo que le resultará interesante al espectador, que no hay un solo personaje que vaya hacia un lugar. A los tres personajes los atraviesa la misma historia, pero cómo reaccionan a esa misma historia es diferente. A mí eso me atrae mucho. Creo que es más atrayente ver algo así, donde uno puede hacerse un montón de preguntas de lo que está viendo, que lo haga poner incómodo. Eso es lo que me cautiva a mí de la ficción y creo que lo hemos logrado.

Además, es una historia de seres humanos donde cada uno defiende su posición. Por ejemplo, Paula no soporta la traición. Tiene valores, código y algo de la ética que la arrastra por su carácter mucho más inocente -comparado con el personaje de Vera, claramente-.

¿Te gustó volver a la comedia?

Me encantó. Es un género en el que me siento muy cómoda. Además, es una comedia muy activa, muy física en cierto modo. Una comedia a cara de perro. Lo gracioso termina siendo eso que le sucede a los personajes y las situaciones en las que se ven envueltos. No es que los personajes sean graciosos, lo más interesante es lo que les sucede y cómo lo van transitando en una película que roza la comedia, el drama y el thriller.