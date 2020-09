Freddy Villarreal y los rumores de romance con Julieta Prandi: ¿qué pasó?

Durante el último verano en Carlos Paz, Freddy Villareal y Julieta Prandi coincidieron en el elenco de "Atrapados en el museo" y según fuertes rumores de la prensa que cubrió la temporada, entre ellos había mucho más que una amistad.

En su momento, negaron todo.Pasaron los meses, la cuarentena copó los medios, pero ahora el tema reflotó. Fue el humorista quien habló al respecto. Admitió que en todo momento estuvo al tanto de lo que se decía y culpó a la prensa.

Durante una charla con Mujeres, el programa de El Trece, contó que estaba solo. "Muero por enamorarme de una mujer, y muero por que alguna se enamore de mí", contó. Fue cuando Luli Fernández le preguntó por aquel viejo rumor. Sin rodeos, la panelista preguntó: "¿Y pasó algo con Julieta Prandi en el verano?", quiso saber, intrigada. "No, somos grandes amigos, tenemos una larga historia…", comenzó.

"Nunca estuve en una relación con ella, jamás. Pero fui un novio para la prensa. Lo cual a mí me vino muy bien. Se lo inventaron y a mí me vino muy bien, me vino bárbaro. ¡Me costó un matrimonio, nada más!", comentó.

Recordemos que en mayo del año pasado, Freddy anunció que se había separado de su pareja, Paula Ulla, con quien tuvo 5 años de relación. Luego de contar lo ocurrido, Roxy Vázquez le preguntó si le había subido la reputación que se lo nombrara como el novio de Julieta. A esto, respondió: "Y, es como que yo tenga que salir a decir ‘Chicos, con Angelina Jolie no tengo nada’. A mí me encantaría que pase eso, aunque sea que me combinen ahí, algo; pero no, es una gran amiga Julieta".