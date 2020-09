Miralo antes que lo borren: el video de Noelia donde muestra de más

La cantate y actriz puertorriqueña de 41 años, Noelia, sigue desafiando los límites de las redes sociales con sus posteos. La cantante es aún muy recordada por sus canciones en la década del 90’.

En la actualidad, Noelia Lorenzo Monge, como es su nombre real y completo, se encuentra de llenó en su nueva profesión. La blonda quien es muy popular en su cuenta de only fans se aboca al entretenimiento para adultos.

Hace unas horas, Noelia compartió un osado video en su cuenta de Instagram, el mismo roza la censura ya que deja al descubierto parte pudientes de su cuerpo.

“Ya esta todo listo para que vengas a verme a Only Fans. PODRAS VER TODO , TODO. lo que no puedes ver aqui....Los espero ahora en mi cuenta de Only Fans. NO ESPERES MAS” es el texto que eligió la boricua para acompañar su posteo en Instagram.

Noelia al borde de la censura by Instagram pic.twitter.com/xQnMSeekff — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) September 30, 2020

Por su parte el videoclip de Noelia rápidamente se llenó de reproducciones, superando la barrera de las 55 mil. Además recibió cientos de likes.