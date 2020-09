Patricia Sosa recibió una millonaria oferta política: ¿de quién?

Anoche, en una nueva emisión de PH, Podemos hablar, Patricia Sosa dejó a todos estupefactos con su revelación al aire: algunos años atrás, un gobernador le ofreció 1,5 millones de dólares para que lo acompañara en la fórmula presidencial.

"Imaginate yo vicepresidenta, ¿entendés?", indicó aún incrédula a Andy Kusnetzoff. "Primero dije: '¡Qué gracioso!', porque pensé que era un chiste, pero insistió y presentó la propuesta económica", afirmó.

La cantante reveló que su marido, Oscar Mediavilla, le sugirió pensar la idea y ella desestimó en primera instancia la propuesta. "Estaba en Santa Fe, con la gira, y me acuerdo que mientras viajábamos en el micro me insistían con esto. En un momento, me llamó el secretario del gobernador para preguntarme dónde estaba, me dijeron que sabían que andaba por Santa Fe y que el gobernador quería ir en su helicóptero a encontrarse conmigo. Yo empecé a decir: 'Se corta, hola, hola', le colgué y apagué el teléfono", señaló.

"Nosotros después jodíamos con los músicos que la publicidad la tenía que hacer Carlitos Balá. Imagínense yo, presidenta del Senado. Se ponen todos nerviosos a discutir y yo empiezo: 'Respiren, busquen su eje..", continuó.

En el estudio todos querían saber de qué político se trataba, ya que Patricia no había querido revelar la identidad cuando comenzó su relato. Finalmente, ante la insistencia del conductor, admitió que había sido uno de los hermanos Rodríguez Saá.

"Le digo a la audiencia que se han perdido una vicepresidenta de excelencia", bromeó la cantante y acto seguido dejó en claro que no tiene ninguna intención de dedicarse a la política porque según ella, "envejece".