Se olvidó la parte de arriba: la hija del “Puma” Rodríguez causó furor con una foto

La actriz estadounidense de 33 años, Génesis Rodríguez, reveló hace un mes durante una transmisión en directo en las redes sociales la razón por la que abandonó los melodramas. La joven norteamericana empezó su carrera de muy chica protagonizando novelas para la señal Telemundo, logrando separarse la gran sombra de su padre, el cantante José Luis “El Puma” Rodríguez.

“Gracias a Dios, los actores de Telemundo, bueno no solamente de Telemundo, de telenovelas, ahora tienen unión, ahora tienen SAG (Sindicato de Actores). Pero esa fue una de las razones por las que yo me quería ir de las telenovelas porque no teníamos unión, no teníamos protección de actor” indicó Génesis sobre la situación que la alejó de las novelas.

En las últimas horas, Génesis Rodríguez compartió una osada fotografía en su cuenta de Instagram personal que se llevó todas miradas de sus fans. En la misma se puede ver a la morocha luciendo solo un jean.

“Y ahora que tenemos tu atención” escribió Rodríguez para incitar a sus seguidores que vayan a votar. Igualmente, ya había compartido la oriunda de Florida una imagen con ese mismo mensaje.

Por último, la mencionada pic de la hija de “El Puma” Rodríguez superó la barrera de los 13 mil likes y recibió más de 180 comentarios por parte de sus fans.