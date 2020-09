Se olvidó lo de arriba: la foto de Greeicy sin camisa que causó impacto

View this post on Instagram

Felicidad sentiu0301 haciendo esta bella portada. Gracias @alodigital por este espacio tan especial donde me hicieron recordar taaaaanto por lo que tengo que agradecer. Recordeu0301 cou0301mo he construido ese gran amor por mi u2665ufe0f. No se la pierdan. GRAN EQUIPO. ud83dudcf8 : @felipebohorquez ud83dudc57 : @luciamaldonado - @danielafdzd ud83dudc84: @malejocangrejo ud83dudc87ud83cudffbu200du2640ufe0f : @saimon.hairstyles Entrevista: @sandrapaolareal @sandrapaolarealFotografiu0301a: Management:u00a0@businessmanagerjb Prensa: Jaqueu00a0@agenciajaque_