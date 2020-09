Daniel Ambrosino se despidió de Intrusos: los motivos de su renuncia

Daniel Ambrosino decidió cerrar un ciclo en su vida y dejar de formar parte del equipo de Intrusos, programa conducido por Jorge Rial en la pantalla de América. Después de su sorpresiva salida del aire explicó en su programa radial los motivos que lo llevaron a renunciar al ciclo en el que trabajó en los últimos 20 años.

El periodista contó que tuvo una reunión con la producción en donde salió el tema. "Me pregustaron cómo me sentía y les dije que me sentía incómodo, como que ya había cumplido un ciclo, y que sentía que quería hacer otras cosas, que era un buen momento para decir 20 años... doy un paso al costado", reveló.

"Me da la sensación que llegó un momento en el cual le di todo al programa, el programa me dio absolutamente todo. Y creo que hay momento en la vida, como cuando uno se va de casa, y bueno... hoy yo me fui de casa", continuó. "Hoy me independicé, hoy dejé a mamá y a papá y empiezo a vivir solo", agregó y aclaró que continuará trabajando en el mismo canal del programa.

Cómo explicar en tan pocas palabras todo lo que significa #intrusos para mí.

A todos y cada uno de los integrantes de la producción les agradezco el cariño, el amor, la paciencia y el aguante.

Son un equipo impresionanteuD83DuDC4F

LOS AMO ?@anitaguevara8 @julianrleon @rialjorge https://t.co/iH2TSOc7A6 pic.twitter.com/YSemqOkyro — #??????uD83CuDD7EuD83CuDD82uD83CuDD78?uD83CuDD7E (@DaniAmbrosino) September 13, 2020

"Intrusos es familia. Laburé durante 20 años con pasión y amor. Soy Ambrosino por Intrusos. Soy Ambrosino por Jorge Rial, por Ana Guevara y Julián León. Soy lo que soy por la pantalla que me dieron en América, claramente, y el espacio que Jorge me dio para crecer", expresó agradecido.

"El primero en enterarse fue Jorge. Me voy sabiendo que me quieren y me voy queriéndolos", indicó. "Me voy en paz. Les di todo, me dieron todo, no les debo nada. Y me parece que irse con un abrazo es la mejor manera de irse", cerró.