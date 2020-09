Cierra N8 Estudio: el día que la pandemia nos arrebató nuestro templo del rock

N8 Estudio cerró sus puertas. Los avatares económicos generados por la pandemia mundial hicieron que la situación se volviera insostenible y hoy tengamos que lamentar la pérdida de un espacio que se consolidó como un baluarte fundamental del crecimiento de la oferta musical en vivo de Mendoza.

Luego de una década de programación propia -de miércoles a domingo- "el N8", como lo llamaban sus parroquianos, había logrado convertirse en un hito en la historia reciente de nuestra provincia. Con más de 500 presentaciones entre bandas, solistas y djs, este recinto ubicado en Bartolomé Mitre y Godoy Cruz de Ciudad, logró fortalecerse a partir de un público que no se sentía parte de la movida que ofrecían los locales bailables tradicionales. Un lugar de difusión artística y cultural, de esencia under e independiente, que durante 10 años marcó la agenda de todos aquellos que disfrutamos de pagar una entrada para ver a nuestra banda preferida.

Gracias a una grilla que pasó por todos los géneros y estilos, este boliche alternativo, devenido en sala de conciertos, se convirtió en un lugar de referencia a escala nacional. Además de los clásicos del rock nacional, también desfiló la joven camada de artistas que representan actualmente la renovación sonora del país.

El paso de los años lo transformó en una catedral del rock gracias al desembarco de Vox Dei, La Mississippi, Pez, Massacre, Todos Tus Muertos, Peligrosos Gorriones, Juanse, Eruca Sativa, Kapanga, Sig Ragga, Las Manos de Filippi, Attaque 77, Carajo, Malón, A.N.I.M.A.L., La Beriso, Él Mató a un Policía Motorizado, Los Caligaris y Dancing Mood, entre tantos otros.

Carajo.

Foto: gentileza Muchamerd

Además, se sumaron artistas de la convocante "escena barrial" como Eli Suárez (de Los Gardelitos), Pier, Nuestra Raza (ex Callejeros), Ojos Locos, Salta la Banca, El Bordo, Jóvenes Pordioseros y Cielo Razzo.

Bandas de reggae, punk y heavy metal como 2 Minutos, Bulldog, Boom Boom Kid, Horcas, Plan 4, Asspera, Tren Loco, Zona Ganjah, El Natty Combo, C4, Resistencia Suburbana y Nonpalidece fueron consolidando su creciente público mendocino con diversas fechas.

Lula Bertoldi de Eruca Sativa. Foto: gentileza Muchamerd

Géneros tan disímiles como la cumbia y la música electrónica podían convivir en el mismo ámbito. Nombres como La Delio Valdez, Mala Fama, Damas Gratis, El Pepo y Flor de Piedra se juntaban en las marquesinas colocadas en el frente del local con artistas de la talla de Nick Warren, Chancha Vía Circuito o Luciano Superville.

A su vez, el indie y el trap congregaron a sus grandes exponentes (Bandalos Chinos, Marilina Bertoldi, Los Espíritus, Mi Amigo Invencible, Banda de Turistas, Nathy Peluso, Louta, Catriel y Paco Amoroso) en conciertos de gran afluencia de público.

En relación a la escena mendocina, por solo dar dos ejemplos ya que existen un montón, podríamos destacar la presentación en 2015 del primer disco de Usted Señalemelo (con Leo García y Walas de Massacre como invitados especiales) y los últimos shows de El Cebo con La Skandalosa Tripulación, con dos fechas sold out en 2016.

Pero sin lugar a dudas fue la presencia de artistas internacionales la que le brindó estatus y renombre. La mítica banda alemana Die Toten Hosen llegó por primera vez a Mendoza en 2018. Un recital inolvidable con entradas agotadas por un público mayoritariamente extranjero, tras lo cual dicha presentación en nuestra provincia terminó siendo parte del DVD de su gira mundial. (ver video 1:35:31)

Asimismo, recordar uno de los últimos conciertos en vida del gran Rico Rodriguez, leyenda del trombón que formó parte de The Specials y quien fuera elegido por Bob Marley para que lo acompañe en la histórica gira "Babylon by bus". Finalmente, ya que mencionamos pesos pesados de la música , podríamos sumar las presentaciones de Marky Ramone, baterista de la inolvidable banda neoyorquina Ramones, y un gigante del reggae mundial como Alborosie. Rico Rodríguez, el mítico trombonista de la música jamaicana.

---------------------------------------------------

"Gonza, quiero contarte que estamos entregando las llaves de la sala y desmontando todo", me cuenta en un mensaje de audio Gabriel Dona, productor y dueño de N8 Estudio.

Es imposible repasar la historia del lugar sin nombrarlo a Dona. Era la persona que estaba en todos los detalles, aunque tuviera detrás un gran equipo que lo respaldaba. En sus comienzos todo se operaba como una gran familia: Amanda Trupi atendiendo la barra y las vicisitudes de la caja; Antonella Morales en la boletería, enjaulada contando los billetes a la hora del arqueo para cerrar el pago del artista de turno; Eze Tuma y Cecilia Bizzoto al tanto de la comunicación, parte de la producción de fechas y el desarrollo artístico (puesto que compartieron con quien suscribe durante varios años) y el gran "Tano" Cristian Bee en la técnica. Obviamente, con el pasar del tiempo se fueron sumando muchas personas más, pero la base seguramente fue esa. El equipo titular que gana y no se toca. Gauchito Club festejando el primer aniversario de su disco "Guandanara".

A partir de 2017 el espacio se convirtió, además, en un importante emblema de la escena electrónica cuando la "crew" se agranda con la llegada de Folck Producciones. La sociedad con N8 le dio al recinto un nuevo salto de diversidad y calidad muy importante gracias a los distintos artistas del género que comenzaron a presentarse. "Yo mejoré los shows de rock gracias a meterme a laburar en la electrónica. Muchos no lo entendieron, decían que me había vendido. Me abrió mucho la cabeza en cuestiones de la forma en la que se produce", reflexiona Dona.

¿Qué noches de estos diez años marcaron un antes y un después para vos?

- Sin lugar a dudas el concierto de los Die Toten Hosen en 2018. Fue un sueño cumplido para mí y una victoria para Mariano Asch, promotor de la banda alemana en Argentina, porque nunca pensó que se podía dar una fecha en Mendoza. Imagen del concierto de los Hosen en Mendoza, parte del documental "Weil Du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour".

En 2010 tuve intenciones de hacerlo y Mariano me dijo de movida que era inviable. Ocho años más tarde me encontraba vacacionando en San Marcos Sierras y recibí un llamado de Mariano para decirme que querían tocar en N8 como parte de su gira mundial. Fue sin lugar a dudas el show más importante que hicimos. Superamos la barrera de lo nacional para convertirnos en una sala internacional.