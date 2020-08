Jorge Rial chicaneó a Moria Casán tras su amenaza de renuncia al "Cantando"

Anoche, durante una nueva gala del "Cantando 2020", Moria Casán estaba haciéndole la devolución a Adabel Guerrero y fue interrumpida por Laurita Fernández, lo que generó la furia de La One.

Minutos más tarde, De Brito le dio pie para que hiciera su descargo. "Quiero aclarar una cosa. Recién yo quise hablar. Acá me dicen que hay que hacer todo rápido porque tienen que entrar las cuatro parejas para la dinámica, por el COVID, por la nueva vida, por la nueva era...Yo firmé acá y lo hice venir a César Carozza para no ser jurado. Porque yo jurado fui diez años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que algunos conozco y otros no, pero merecen mi respeto. Porque a mi me pagan para puntuar al cuatro de copas y al As de espada", comenzó diciendo la jurado.

Visiblemente ofuscada, la diva advirtió: "Si no se me respeta, me voy mi amor. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para dale devoluciones a ustedes y que me estén corriendo. Si no viene el noticiero, viene el COVID, y si no viene el COVID....No, no es así la vida".

Enterado de las repercusiones de la notica, Jorge Rial publicó un particular mensaje en su cuenta de Twitter. "Acá es la cola para el IFE? Buen miércoles para todos!", indicó el periodista, jugando con la posibilidad de que la jurado deje el programa tras el escándalo en la emisión del martes.

Acá es la cola para el IFE? #buenmiercoles para todos!!! pic.twitter.com/QYHLgBwJ1z — JORGE RIAL (@rialjorge) August 5, 2020

Recordemos que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo dispuso el Gobierno Nacional desde el inicio de la pandemia para trabajadores informales y monotributistas.

Por el momento la actriz no respondió desde las red social del pajarito, donde también suele ser muy activa.