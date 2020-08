Con una ajustada bikini: la foto de la ex de Marc Anthony que es furor

La modelo e influencer venezolana de 31 años, Shannon de Lima, sigue disfrutando del calor en el hemisferio norte. La ex esposa de Marc Anthony viajó a Europa para estar con su nueva pareja.

Justamente en las últimas horas una usuaria le hizo un incomodo comentario a Shannon sobre su relación con el jugador de futbol colombiano, James Rodríguez. “Qué relación tan rara y extraña la tuya y tu novio, creo que ambos se tienen será para no estar solos porque no veo relación ahí, cada uno por su lado y después por qué el hombre ve a otras mujeres. Un consejo Shannon, el que tiene tienda que la atienda, sino la atiende otra” fue el mensaje de su seguidora.

La respuesta de la ex pareja de Marc Anthony no se hizo esperar: “Por lo visto le duele… Busque mejor usted a quién atender, no se preocupe por nuestras vidas, que mi tienda está bien atendida y muy feliz. Reclaman siempre por la dueña”.

Shannon de Lima hizo borrón y cuenta nueva y sigue mostrándose tal cual es en las redes sociales. En sus historias de Instagram compartió una veraniega imagen junto a su mascota “Choco”.

En la reciente pic de Shannon podemos verla luciendo una bikini negra abrazada a su can. “Lo más lindo” escribió la bella latina y un emoji de corazón para acompañar su efímera postal.