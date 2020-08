"Pienso en el final": el inquietante nuevo estreno de Netflix del que todos hablan

Netflix confirmó el estreno de "Pienso en el final", la nueva película dirigida por Charlie Kaufman, el guionista de "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos".

El nuevo proyecto de Kaufman promete un inquietante filme que nos hará pensar y reflexionar. Una chica acompaña a su novio a visitar a sus padres. Pero "un giro inesperado" convertirá el viaje en una "experiencia aterradora para sus frágiles mentes".

Dirigida por Kaufman la película cuenta con las actuaciones de Jessie Buckley, Jesse Plemons y Toni Colette. Llegará a la pantalla de la plataforma el 4 de septiembre.

Su director declaró a Entertainment Weekly: "No me propongo hacer algo que supere algún tipo de acertijo que podría haber hecho antes. Pero no hay duda de que estoy tratando de construir sobre las obras que ya hice. La soledad, la desesperanza y el arrepentimiento son cosas que forman parte de la estructura de este film".