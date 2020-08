Se supo: Christian Nodal reveló por que borró y dejó de seguir a Belinda

El cantante y compositor mexicano de 21 años, Christian Nodal, se encuentra transitando un romántico momento en su vida. El coach de “La Voz México” protagoniza uno de los noviazgos del momento junto a su compañera de trabajo, la cantante Belinda.

En este corto lapso ha pasado de todo en la relación entre Christian y Beli. Festejo de cumpleaños, escapadas románticas, fotos y videos en redes sociales, declaraciones de amor y rumores de ruptura han sido algunas de estas acciones.

En una reciente entrevista en vivo por streaming, Christian Nodal reveló la razón por la que borró y dejó de seguir a su amada. "Le estaba haciendo una sorpresa a Beli antes de irnos a Punta Cana y lo que hice fue, literalmente, desaparecer de todos lados, no nos vimos durante un día entero y se armó un escándalo, (dijeron) que habíamos terminado.” inició con su explicación el músico.

“La gente va a hablar siempre. Al final de cuentas somos seres humanos. Mi reacción fue que yo sabía que había pedo y entonces no me metí a las redes” enfatizó algo molesto Nodal.

Por último, el latino remarcó lo que más le molesta del trato de algunas personas con Belinda: “La verdad es que sí me molesta. Es una mujer y es increíble ver los comentarios de hombres hablando así de una mujer y pues es la mujer que yo amo, me duele. Y (también hay) mujeres hablando pésimo de otras mujeres, se me hace feísimo. Al final de cuentas yo creo que la gente no entiende que somos seres humanos y (que) el poder de las palabras hiere. Al final del día estamos en este medio y tristemente es lo que toca aceptar y actualizarse en esta nueva realidad”.