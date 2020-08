El mensaje de Eduardo Feinmann que preocupó a su entorno

Después que se conociera que el conductor de televisión Eduardo Feinmann diera positivo de coronavirus, un mensaje preocupa a su entorno.

Internado en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio de Recoleta, donde ingresó este lunes, en las últimas horas su entorno se preocupó debido a un mensaje que el periodista le envió a Marcela Tauro.

La periodista de espectáculos contó que le mandó un mensaje a Feinmann y su respuesta sumó intriga al estado de salud. "Me mandó un mensaje recién y me dijo: ‘Recen por mí’".

Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo.

Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febricula reciente posterior a la confirmación del mismo. — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 20, 2020

"No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención’", sumó Tauro, expresando su preocupación.

El periodista Ángel de Brito, por su parte, también aseguró que las personas cercanas a Feinmann están expectantes por su salud. "Los amigos de Feinmann me dijeron que está bien de salud, pero también que está con mucha fiebre ahora", aseguró el conductor de Los Ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11). Fuente: Clarín