Maluma enfrentó en vivo los rumores de que su ex novia y Neymar están juntos

Maluma reapareció este jueves con un vivo en la red y enfrentó los rumores de romance entre su ex, la modelo Natalia Barulich y el futbolista Neymar.

"Ha sido muy chistosa toda la controversia, todo lo que ha pasado, me han hecho reír mucho. Se han inventado muchas cosas", comenzó el colombiano. Luego, respondió a quienes le preguntaron en qué o quién se inspiró para hacer su hit "Hawái": "Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte, terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación. Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo", afirmó.

Y agregó: "No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él (Neymar). Es más, me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción (Hawai) después del partido".

Sobre el supuesto conflicto con Neymar, dijo: "Con Neymar no tengo problemas, Soy muy pacífico. No me gustan los problemas. No me gusta el drama. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo. Le deseo todo el éxito, es un crack", expresó.