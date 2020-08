Moria Casán le dijo que está toda operada y Adabel Guerrero estalló

El Cantando 2020 sigue generando polémicas entre los participantes y el jurado. Uno de los más notorios lo protagonizó Adabel Guerrero y Moria Casán, por claras diferencias en lo artístico.

En las tres oportunidades que la bailarina se presentó en el certamen, la One le realizó devoluciones negativas, con muchos conceptos rebuscados y sin apreciar la buena preparación de la rubia.

La pelea mediática parece no tener fin. Ahora, Moria echó más leña al fuego y le propinó muchos improperios, en diálogo con LAM comentó: "Yo antes de todas sus operaciones, de su marido que le hizo pelo, nariz, de todo y la hizo entera, no la conocía. Es veterana la piba, es una chica grande".

Claro, esas declaraciones de la diva surgieron en respuesta a unas palabras de Adabel en Por si las moscas, un ciclo radial de La Once Diez. Ahí, la blonda opinó: “Es tan grande que necesita bastón”.

En busca de la réplica de Guerrero, el programa Hay que ver, de José María Listorti, salió en busca de la bailarina. Aunque en primera instancia intentó explicarse: "Las cosas sacadas de contexto suenan diferente. Fue un chiste que hice sobre su palo, diciendo que quizás era su falo, su apoyo o su bastón".

Cuando el cronista le leyó todo los dichos de Moria en LAM, Adabel cambió su semblante. Entonces se vino lo más picante: "Súper machista el comentario. Poco femenino y bastante desagradable que una mujer se dirija así hacia otra mujer".

Hasta que finalmente, explotó: "Siempre está diciendo cosas que no me gusta que diga. No me gusta que se metan con mi cuerpo. Cuando me operé las tet… fue hace 15 años atrás. Las tet… ya las tengo por la cintura de amamantar hace dos años y medio. Es un tema que me rompe bastante las pelotas que me siga jodiendo con eso. Por eso me pongo de malhumor y por eso termina acá la nota".