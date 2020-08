Fuerte ninguneo de Jorge Rial a Juanita Viale: "Terminó el secundario y estudió…"

Desde que encaró la conducción del programa de su abuela, Juana Viale, fue noticia todos los fines de semana. En más de una oportunidad estuvo en la mira por sus comentarios y preguntas sobre política. Igualmente, la actriz sigue al frente de las cenas y los almuerzos en la pantalla de eltrece y esta previsto que así continué por lo menos hasta fin de año, siendo la gran ganadora del rating del fin de semana.

El último fin de semana, Juanita aportó una definición polémica sobre el actual nivel de la UBA (Universidad Nacional y Pública), que generó no solo la devolución de uno de sus invitados, Horacio Cabak.

"Antes, estudiar en la UBA, era palabra santa", aseguró, lo que despertó una rápida respuesta del conductor. "Sigue siendo, en la UBA sigue siendo", interrumpió Cabak.

"Si estudiabas en una universidad, los requisitos para ciertos trabajos decían que si venías de una de esas facultades, que se abstengan. Hoy en día, muchas veces tenés que recurrir a la privada, no estoy hablando de esta época específica, porque no se cumplen los días necesarios para hacer la escuela, porque hay maestros que no van a estudiar o porque no reciben un sueldo", agregó la artista ante la mirada de todo el mundo.

La opinión de Juana no pasó inadvertida para Jorge Rial, que desde Intrusos reveló el nivel académico de la nieta de Mirtha Legrand. "Vamos a hablar de Juana Viale que dijo ‘caes en la universidad pública’. Lo mismo que dijo el gobernador alguna vez, ¿se acuerdan? Tiene el secundario nada más, Juana Viale. Y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene", expuso, categórico.