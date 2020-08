Murió Berta Szpindler, viuda de Tato Bores

View this post on Instagram

Mamau0301 de mi corazou0301n, mujer valiente, fuerte, indomable, hermosa, elegante. Gran madre, gran abuela, gran esposa. u00a1Todos te vamos a extranu0303ar tanto! Viviste una vida maravillosa. No te perdiste una. Tu cadera se gastou0301 de tanto baile, paseos, viajes por todo el mundo. Te caminaste todo. Nada te detuvo. Tu presencia serau0301 inmensa porque vos fuiste inmensa. Inolvidable. Fuera de serie. Como siempre te dije, una extraterrestre. Vas a seguir en nosotros y nos vamos a reiu0301r mucho pensando en vos. Te amamos y te agradecemos por todo. u00a1Volau0301 en paz! Hasta alguu0301n diu0301a cuando me vengas a buscar.u2764ufe0f Te amo. Marina