¿Qué pasó? La imprevista foto familiar que subió Zaira Nara a las redes sociales

View this post on Instagram

El chico mau0301s aventurero del mundo, ese que me volviou0301 loca de amor el diu0301a que lo conociu0301, hoy cumple 40. Te regalo esta foto de esta aventura que es la familia que formamos. una aventura bastante distinta de las que estabas acostumbrado, pero sin dudas, la mau0301s linda de todas. Acau0301 estamos para acompanu0303arte en todo y hacerte feliz siempre. Quizau0301 a veces llorando en el momento menos oportuno ud83dude0b. (Juro que nunca lloran pero decidieron hacerlo en el momento de las velitas ). Crecen un poco y volvemos a dormir la siesta en alguu0301n arbolito de Au0301frica . Te amo mi amor u2665ufe0f Feliz cumple !