Tras el escándalo de Bake off, Samanta contó qué pasa cada vez que sale a la calle

Tras quedar descalificada de Bake off, Samanta Casais habló este miércoles en Intrusos, y destacó la figura de su novio, quien la ha acompañado en este difícil momento de exposición: "

Sobre su experiencia en el popular reality gastronómico, la ex concursante comentó: "Pensé que iba a ser todo un poco más tranquilo, pero el formato fue hermoso, la experiencia fue hermosa. Conocí gente maravillosa, Paula, el jurado, mis compañeros, todos. Fuera de lo que es la fama, lo que se vivió adentro fue muy lindo y creo que me quedo con eso".

Cuando le preguntaron por la reacción de la gente en la calle, y se le dicen "Sachanta", Casais sorprendió con un categórico: "No me reconoció nadie en la calle", a lo que Adrián Pallares señaló que el tapabocas puede haber sido una de las causas por la cual la descalificada del reality no llamó la atención al salir de su casa.

En cuanto al sufrimiento que atravesó, Samanta contó que Telefe le ofreció asistencia de un psicólogo, pero que ella prefirió quedarse con el terapeuta con el que se trata desde hace varios años. "Obviamente también estuve con psiquiátra un tiempo porque necesitaba dormir y no estaba pudiendo. Lo de las redes fue demasiado", sostuvo la pastelera.

A su vez, Casais se negó a dar declaraciones de la causa en la que fue imputada por homicidio culposo. "Prefiero no hablar de ese tema", respondió con firmeza luego de ser indagada sobre la muerte de Alfredo Olguín, hombre de 74 años, en la Autopista 25 de mayo.