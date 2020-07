¡Esto es justicia! Fulminaron a los productores de Bake off

Samanta Casais fue descalificada en la final de Bake off ya que se comprobó que tenía experiencia previa en gastronomía y que había participado en programas de TV.

Tras el furioso hostigamiento en las redes hacia la exparticipante, cientos de usuarios no perdonaron que la producción expusiera a la joven sin asumir que ellos no hicieron los chequeos pertinintes en el casting.

“Muchachos de la producción de Bake Off, para la próxima no cuesta nada revisar unos minutos las redes sociales de los candidatos antes de darles el ok. Se sentaban dos minutos, y nos ahorrábamos este drama”, “Habiendo terminado Bake Off, quiero a la producción y los del casting pidiendo las correspondientes disculpas y admitiendo su imbecilidad”, “No superó la bajeza de la producción de la humillación pública de una participante de Bake Off”, “Tendrían que estar parados ahí los que hicieron el casting, no la piba”; fueron algunos de los descargos furiosos acerca del desenlace que le dio Turner Latin America al reality pastelero al caso de la finalista.

Recordemos que el programa ya había sido grabado en 2019 y Casais se había consagrado como la ganadora. Sin embargo, luego de trascender que había omitido dos datos claves en la declaración jurada al ingresar al programa, el premio entregado por Telefe cambió su curso drásticamente.

Tras el tenso momento en el que Samanta debió exponerse en cámara frente a los jueces, su compañero de competencia y toda la audiencia del reality, los fieles seguidores del programa se enfurecieron con el cuadro incómodo que la producción le hizo vivir, según sostienen, por una expuesta “falta de investigación” a la hora de tomar a los participantes. “Los de la producción la tiraron a la piba a los leones del escarnio público para no hacerse cargo de que ellos no chequearon que los participantes cumplieran las reglas”, lanzó furioso un usuario en Twitter.