Espeluznante: Robbie Williams reveló que fue amenazado de muerte

Robbie Williams está casado desde el año 2010 con Ayda Field y forman una bonita familia junto a sus cuatro hijos. En una entrevista, el cantante reveló hechos atemorizantes que vivió con su mujer meses antes de contraer matrimonio.

Ese mismo año ocurrió un terrible terremoto en el Caribe que dejó un estimado de 250,000 personas muertas y millones perdieron sus hogares. Cuatro meses después, el ex integrante del grupo “Take That” decidió hacer un viaje junto a UNICEF para ayudar a los más desprotegidos en ese momento.

En el podcast de Field Postcards from the Edge, William confesó: "Me amenazaron con ser decapitado en Haití. Íbamos a ayudar". Y dio más detalles: “Pensé, ¿deberíamos ir a la siguiente calle entonces? y mirando hacia atrás, daba miedo. La actriz de 41 años le recordó: "Yo estaba contigo, yo también estaba siendo amenazado de ser decapitado también”.

Robbie Williams también contó en su diario en línea de UNICEF sobre este terrible momento: “Había una destrucción masiva y devastadora. Era casi increíble, como un plató de cine”. Además relató que encontró autos completamente aplastados, algunos todavía asomando por debajo de los edificios que han caído encima de ellos. Un panorama catastrófico sin dudas para cualquier ciudad que pasa por ello.