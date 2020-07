Reveló su secreto: La ex de Luis Fonsi indicó como cuida su piel

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 49 años, Adamari Lopez, es una de las artistas más queridas de la televisión hispanoamericana. La ex esposa de Luis Fonsi posee una delicada piel que la hace parecer mucho más joven.

Adamari publicó en su cuenta oficial de Facebook un video explicando paso a paso su rutina para cuidar la piel.

“Hola, hola mi gente linda, aquí estoy una vez más compartiendo con ustedes algunas cositas que hago cuando llego del trabajo, a veces las hago más temprano a veces las hago mas tarde en el día dependiendo de cuan apurada este” inició con su video Lopez mientras moja un algodón con agua miscelar.

Primero Adamari retira todo el maquillaje con un algodón remojado en agua miscelar en dos partes ojos por un lado y después el resto del rostro con una toallita. Luego lava su cara en profundidad con jabón con espuma para terminar de retirar el producto de maquillaje que faltó en la primera parte. Por último, detalle la última parte "Entonces después es que hago el tratamiento de la hidratación, en el día con las cremas de día, un suerito, una hidratante, un protector solar, una crema de ojos y también me pongo un bálsamo para los labios".

"Siempre trato de no tener maquillaje cuando no me toca frente a la tele. Prefiero estar bien hidratada y mantener el cutis lo más limpio posible y hago un sistema de limpieza tanto de mañana como de noche" resaltó Adamari Lopez.

Recuerden que nuestra piel requiere darle cariu00f1ito, limpiarla, hidratarla y dejarla descansar del maquillaje. Les... Posted by Adamari Lopez on Monday, July 27, 2020

"Que se cuiden mucho, el cuidarnos en todos los aspectos es muy importante, tanto en la alimentación como con nuestra piel, como el hidratarnos tomando agua, el buen sueño, el ejercicio y una relación saludable en familia es importantísimo para tener un buen estilo de vida” finalizó el video la ex esposa de Luis Fonsi