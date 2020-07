¿Qué pasó? Furioso, Jey Mammón defendió a Karina Jelinek

Jey Mammón no dudó un segundo en demostrar su disconformidad con sus compañeros de Polémica en el bar al aire. Todo comenzó cuando debatían sobre la sexualidad de la modelo y en el zócalo de la pantalla se podía leer: "Karina Jelinek liberada: le gustan las chicas".

“Disculpen que lo voy a decir, pero el graph es una porquería. O sea, estamos atrasando un montón. Me estaba poniendo nervioso”, disparó el humorista.

Por un lado, Gastón Recondo aseguró que no correspondía meterse en la orientación sexual de la ex de Fariña, mientras que por el otro, María Fernanda Callejón recordó la alta exposición que tuvo Jelinek con su amiga Paz Cornú y agregó que es normal que muchas mujeres “experimenten con sus amigas”.

Furioso con esto, Jay Mammón no se quedó callado: "No es un juego ni un entretenimiento, hay gente que experimenta, pero más allá de eso, la sexualidad y la identidad de cada uno no es un juego. Personalizarlo en alguien, ver si son o no amigas, a mí me parece que estamos en el paleolítico, perdón".

"Más allá de que hace muchos años lo tomamos como algo reprimido, fijate que en 2020 estamos analizando un tema que no es tema. No lo tomen a mal, es mi mirada, pero también pasa que hay gente que está mirando, chicas y chicos, que tienen que saber que no le van a hacer un informe porque es una atracción turística lo que les pasa", enfatizó.